Tragedia in Spagna, Diogo Jota e il fratello morti in incidente

Calciatore Liverpool intrappolato in auto in fiamme

MADRID, 03 LUG – Spagna sotto shock per la morte di Diogo Jota, 28 anni, calciatore del Liverpool e del Portogallo, morto la scorsa notte in un incidente stradale nelle provincia di Zamora, in Castiglia e Leon, con il fratello André, 26 anni, a sua volta giocatore professionista, mentre erano in un’auto, andata a fuoco dopo un impatto fatale. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, l’incidente è avvenuto al km 65 dell’autostrada A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria, nella provincia di Zamora. La Lamborghini sulla quale viaggiavano Diogo e André Jota sarebbe sbandata e uscita fuori strada, per poi prendere fuoco. L’incidente è stato confermato dalle autorità della Provincia di Zamora sui canali web, in un messaggio in cui da notizia della morte di due giovani sulla A-52, in un veicolo andato a fuoco, con le fiamme che si sono propagate alla vegetazione vicina.

