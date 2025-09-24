Trapani-Catania: il derby finisce in parità. A Fischnaller risponde Lunetta

Serie C

I rossazzurri cercano il rilancio nel derby contro al formazione granata

Ecco la diretta testuale di Trapani-Catania, valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C.

90+10′- Alla fine arriva il fischio finale, 1-1 per una gara ad alta intensità che regala un punto alle due formazioni. A Fischnaller ha risposto Lunetta.

98′- Controllo al Footbal Video Support per un rigore chiesto dal Catania ma finisce con un nulla di fatto.

95′- Ammonito Carriero.

90′- Saranno cinque i minuti di recupero.

86′- Esce Cicerelli ed entra Jimenéz.

81′- Esce Salines ed entra Ciotti.

80′- Ammonito Quaini

79′- Arbitro richiamato al Football Video Support per possibile rigore al Catania ma il direttore di gara stabilisce che lo scontro non è da rigore.

75′- Ciuferri per Canotto entra in campo per il Trapani.

73′- Stoppa e Quaini per Corbari e Forte nel Catania

72′- Occasione enorme per il Catania con una gran girata di Forte che finisce fuori di pochissimo.

68′- Gran gol di Lunetta ancora provvidenziale! 1-1 con una girata di destro in area, i rossazzurri riacciuffano la gara.

64′- Entra in campo Donnarumma ed esce Celli.

61′- Gran tiro di Celli e Catania nuovamente pericoloso.

58′- Trapani vicinissimo al 2-0 con Canotto che sfiora il raddoppio con un diagonale.

54′- Ammonito Grandolfo.

53′- Sugli sviluppi di calcio di punizione Trapani in rete con un colpo di testa di Fischnaller, padroni di casa in vantaggio 1-0.

48′- Palla gol per il Trapani con Fischnaller che mette in mezzo per Grandolfo che inciampa sul pallone.

46′- Entra Pirrello ed esce Nigro in casa Trapani a inizio ripresa.

45’+1- Finisce il primo tempo: dopo un avvio equilibrato, rossazzurri più pericolosi e vicini al gol in almeno tre occasioni.

45′- Un minuto di recupero.

40′- Sinistro di Lunetta che si spegne fuori, grande azione del rossazzurro.

37′- Ancora Catania pericolosissimo e vicino al gol.

32′- Ammonito Celeghin per gioco scorretto.

31′- Grande azione di Ierardi che crossa in mezzo, troppo forte però, e la palla attraversa tutta l’area del Trapani per poi spegnersi sul fondo.

30′- Ammonito Stramaccioni per gioco scorretto.

28′- Quattro minuti ad alta intensità per gli uomini di Toscano (oggi squalificato, al suo posto il vice Napoli) che ottengono due calci d’angolo creando ancora pericoli al Trapani.

24′- Una sorta di pallonetto di testa di Kirwan ma non crea pericoli alla difesa del Catania.

22′- Ancora vicino al gol il Catania con Forte.

20′- Ammonito Casasola per gioco scorretto.

16′- Calcio di punizione dal limite per il Catania, Cicerelli sulla sfera: gran tiro ma Galeotti respinge alla sua sinistra.

15′- Breve resoconto quando siamo arrivati al primo quarto di gara: fase di studio all’inizio, sono poche le chance di andare a rete fino al decimo minuto con i padroni di casa che hanno avuto la meglio sul possesso palla.

13′- Ancora pericoloso il Trapani che dalla corsia di destra arriva il cross in area e il tiro di Fischnaller, la difesa del Catania è attenta.

10′- Canotto impegna dalla distanza Dini non perfetto, la palla rimbalza sul corpo ma poi riesce a spazzare.

9′- Primo ammonito della gara Corbari tra le fila dei rossazzurri.

I rossazzurri in campo nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del campionato di Lega Pro, girone C

Catania: Dini, Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini, Casasola, Corbari, Di Tacchio, Celli, Lunetta, Cicerelli, Forte.

A disposizione: Bethers, Bottaro, Allegretto, Raimo, Quaini, Forti, Donnarumma, Jimenéz, Stoppa, Quiroz. All. Michele Napoli

Trapani: Galeotti, Stramaccioni, Celeghin, Canotto, Salines, Fischnaller, Kirwan, Benedetti, Negro, Grandolfo, Di Noia.