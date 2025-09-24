Serie C
Trapani-Catania: il derby finisce in parità. A Fischnaller risponde Lunetta
I rossazzurri cercano il rilancio nel derby contro al formazione granata
Ecco la diretta testuale di Trapani-Catania, valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C.
90+10′- Alla fine arriva il fischio finale, 1-1 per una gara ad alta intensità che regala un punto alle due formazioni. A Fischnaller ha risposto Lunetta.
98′- Controllo al Footbal Video Support per un rigore chiesto dal Catania ma finisce con un nulla di fatto.
95′- Ammonito Carriero.
90′- Saranno cinque i minuti di recupero.
86′- Esce Cicerelli ed entra Jimenéz.
81′- Esce Salines ed entra Ciotti.
80′- Ammonito Quaini
79′- Arbitro richiamato al Football Video Support per possibile rigore al Catania ma il direttore di gara stabilisce che lo scontro non è da rigore.
75′- Ciuferri per Canotto entra in campo per il Trapani.
73′- Stoppa e Quaini per Corbari e Forte nel Catania
72′- Occasione enorme per il Catania con una gran girata di Forte che finisce fuori di pochissimo.
68′- Gran gol di Lunetta ancora provvidenziale! 1-1 con una girata di destro in area, i rossazzurri riacciuffano la gara.
64′- Entra in campo Donnarumma ed esce Celli.
61′- Gran tiro di Celli e Catania nuovamente pericoloso.
58′- Trapani vicinissimo al 2-0 con Canotto che sfiora il raddoppio con un diagonale.
54′- Ammonito Grandolfo.
53′- Sugli sviluppi di calcio di punizione Trapani in rete con un colpo di testa di Fischnaller, padroni di casa in vantaggio 1-0.
48′- Palla gol per il Trapani con Fischnaller che mette in mezzo per Grandolfo che inciampa sul pallone.
46′- Entra Pirrello ed esce Nigro in casa Trapani a inizio ripresa.
45’+1- Finisce il primo tempo: dopo un avvio equilibrato, rossazzurri più pericolosi e vicini al gol in almeno tre occasioni.
45′- Un minuto di recupero.
40′- Sinistro di Lunetta che si spegne fuori, grande azione del rossazzurro.
37′- Ancora Catania pericolosissimo e vicino al gol.
32′- Ammonito Celeghin per gioco scorretto.
31′- Grande azione di Ierardi che crossa in mezzo, troppo forte però, e la palla attraversa tutta l’area del Trapani per poi spegnersi sul fondo.
30′- Ammonito Stramaccioni per gioco scorretto.
28′- Quattro minuti ad alta intensità per gli uomini di Toscano (oggi squalificato, al suo posto il vice Napoli) che ottengono due calci d’angolo creando ancora pericoli al Trapani.
24′- Una sorta di pallonetto di testa di Kirwan ma non crea pericoli alla difesa del Catania.
22′- Ancora vicino al gol il Catania con Forte.
20′- Ammonito Casasola per gioco scorretto.
16′- Calcio di punizione dal limite per il Catania, Cicerelli sulla sfera: gran tiro ma Galeotti respinge alla sua sinistra.
15′- Breve resoconto quando siamo arrivati al primo quarto di gara: fase di studio all’inizio, sono poche le chance di andare a rete fino al decimo minuto con i padroni di casa che hanno avuto la meglio sul possesso palla.
13′- Ancora pericoloso il Trapani che dalla corsia di destra arriva il cross in area e il tiro di Fischnaller, la difesa del Catania è attenta.
10′- Canotto impegna dalla distanza Dini non perfetto, la palla rimbalza sul corpo ma poi riesce a spazzare.
9′- Primo ammonito della gara Corbari tra le fila dei rossazzurri.
I rossazzurri in campo nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del campionato di Lega Pro, girone C
Catania: Dini, Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini, Casasola, Corbari, Di Tacchio, Celli, Lunetta, Cicerelli, Forte.
A disposizione: Bethers, Bottaro, Allegretto, Raimo, Quaini, Forti, Donnarumma, Jimenéz, Stoppa, Quiroz. All. Michele Napoli
Trapani: Galeotti, Stramaccioni, Celeghin, Canotto, Salines, Fischnaller, Kirwan, Benedetti, Negro, Grandolfo, Di Noia.
Trapani: Galeotti, Stramaccioni, Celeghin, Canotto, Salines, Fischnaller, Kirwan, Benedetti, Negro, Grandolfo, Di Noia.

A disposizione: Sposito, Moie, Ciuferri, Carriero, Motoc, Podrini, Pirrello, Palmieri, Marcolini, Ciotti. All. Salvatore Aronica.