Trapani, inaugurato il pattinodromo alla vigilia degli Assoluti italiani

i tricolori

La struttura di trova in via Calvino

È stato inaugurato, con la cerimonia di apertura del Campionato italiano di pattinaggio corsa su pista per le categorie Allievi, Junior e Senior, il nuovissimo pattinodromo comunale di Trapani. L’anello, dedicato a Dina Naso e Leonardo Tortorici e realizzato da Vesmaco, partner di Skate Italia, si trova in via Salvatore Calvino.

Ed è proprio qui che prenderanno il via le gare della competizione nazionale; dopo le qualifiche della mattina, alle 18 si comincia con il giro crono atleti contrapposti e con le 10.000 m a eliminazione per tutte le categorie maschili e femminili.

Oggi, dopo la benedizione del nuovo impianto e l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro da parte delle autorità, a parlare è stato Massimiliano Trovato, presidente CR Sicilia Skate Italia che ha ringraziato gli sponsor e l’amministrazione locale per il supporto e il sostegno.

Subito dopo il microfono è passato nelle mani del presidente Skate Italia e World Skate Sabatino Aracu: “Sono qui a Trapani in un momento particolare perché in Italia stiamo organizzando contemporaneamente un evento di Skateboard a Ostia e d’Inline freestyle a Milano. Dico con orgoglio che noi siamo il mondo delle rotelle, un mondo sempre più forte com’è stato dimostrato dalle nazionali italiane delle diverse discipline negli ultimi WSG 2024”. “Oltre a questo impianto, nelle vicinanze stanno nascendo due skate park di natura olimpica: in questo modo Trapani diventerà un polo a livello mondiale” ha chiuso Sabatino Aracu.

“Abbiamo dedicato questo impianto al padre del rotellismo trapanese, Leonardo Tortorici – le parole del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, affiancato dall’assessore allo sport Emanuele Barbara -. Nel dicembre del 1933 Tortorici, al ritorno dal servizio militare a Torino, portò con sé dei pattini a rotelle e imparò a pattinare, con discreto successo. E a una donna che nel 1938 raggiunse dei risultati importanti ai Campionati italiani svoltisi a Milano, Dina Naso. Qui a Trapani non finisce l’Italia, ma comincia l’Europa anche con la disponibilità ad ospitare eventi di spessore come questo che rappresenta un’occasione importante per la nostra città”.