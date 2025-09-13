Trasferta vietata dei tifosi del Palermo a Bolzano, la società rosanero e il sindaco Lagalla contestano la decisione

CALCIO

Il club parla di decisione che rappresenta la negazione dei principi dello sport, la deputata Carlona Varchi annuncia una interrogazione

Trasferta vietata e stop alla vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia in occasione di SudTirol-Palermo, gara valida per la terza giornata del campionato di serie B in programma domani alle 17.15 allo stadio “Druso» di Bolzano. La disposizione, arrivata a poche ore dalla partita, è del commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. I biglietti già venduti verranno annullati o rimborsati.

«Il Palermo FC intende esprimere tutta la propria forte amarezza, già manifestata agli Organi competenti, per la tempistica e le modalità di un provvedimento che penalizza i tifosi del Palermo a meno di 48 ore dall’inizio della gara, pur non potendo entrare nel merito dell’ordinanza», si legge in un comunicato del club rosanero. «Privare i tifosi della possibilità di assistere a una partita, non è una soluzione ma anzi, di per sé, la negazione stessa di quegli stessi principi. Ancor più grave se ciò finisce per mortificare chi non ha più il tempo e la possibilità di riparare agli impegni presi – prosegue la nota -. Il Club rosanero non condivide e non condividerà, pertanto, qualsiasi atteggiamento irrispettoso nei confronti dei sacrifici di famiglie e appassionati, che percorrono migliaia di chilometri investendo tempo e denaro».

Sulla vicenda è intervenuta anche Carolina Varchi, segretario di presidenza della Camera dei Deputati e responsabile di Fratelli d’Italia per le Politiche del Mezzogiorno: «Una decisione inammissibile, senza precedenti. Presenterò un’interrogazione urgente per conoscere nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a un simile atto e soprattutto pretendo che sia fatta chiarezza. Chiamerò in Parlamento a rispondere di tale operato il Commissario del Governo».