Tre volte Messi, l’Argentina batte 6-0 la Bolivia

agenzia

Qualificazioni al Mondiale 2026, a segno anche Lautaro Martinez

ROMA, 16 OTT – Un Lionel Messi in forma smagliante ha firmato a Buenos Aires una tripletta e due assist nel 6-0 con il quale l’Argentina ha battuto la Bolivia, in una partita di qualificazione della zona sudamericana per il Mondiale 2026. Messi é andato a segno al 19′, 84′ e 86′, ma ha anche servito gli assist per le reti di Lautaro Martinez (43′) e Julian Alvarez (48′). Recentemente rientrato da una pausa di due mesi a causa di un infortunio, l’ex stella del Barcellona, ;;che a 37 anni ora gioca per l’Inter Miami, ha firmato una doppietta in MLS all’inizio di ottobre che ha portato il suo record a 17 gol e 15 assist in campionato in questa stagione. Con 22 punti l’Argentina guida la classifica delle qualificazioni regionali al Mondiale 2026 organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico, a tre lunghezze dalla Colombia che ha battuto 4-0 il Cile.

