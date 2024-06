Trials Usa: Dressel in forma olimpica, domina i 100 farfalla

agenzia

Kate Douglass nei 200 misti firma il quarto tempo di sempre

LOS ANGELES, 23 GIU – Dominatore nei 100 metri farfalla, Caeleb Dressel ha firmato un convincente ritorno ad altissimo livello durante le selezioni olimpiche americane di Indianapolis, che lo proiettano verso un podio ai Giochi di Parigi. Il sette volte campione olimpico non potrà difendere il suo titolo nei 100 stile libero (è arrivato solo terzo nella finale lo scorso fine settimana), ma ha dominato i 50 stile libero venerdì e i 100 farfalla ieri, due eventi in cui aveva vinto l’oro a Tokyo nel 2021 (5 titoli ). Dressel ha vinto in 50″19 nei 100 farfalla, diventando così il terzo nuotatore più veloce dell’anno. Oltre alle due gare individuali, si è qualificato per la staffetta 4×100 stile libero. Aveva sperimentato pause di diversi mesi fuori dalle piscine, si era ritirato dai Campionati del mondo di Budapest nel 2022, prima di non riuscire a qualificarsi per quelli di Fukuoka nel 2023. A 27 anni, per i suoi terzi Giochi, è un veterano del Team USA. In campo femminile Kate Douglass ha ottenuto un successo convincente nei 200 misti, in 2’06″79, diventando la quarta nuotatrice più veloce di sempre. Douglass aveva già vinto i 100 stile libero e i 200 rana. Allo stesso modo, la stella da sette titoli olimpici Katie Ledecky ha dato una nuova dimostrazione negli 800 stile libero in 8’14″12, dopo i suoi successi tutti nei 200 stile libero (che non nuoterà a Parigi), 400 e 1500m.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA