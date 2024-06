Trials Usa: Richardson domina le selezioni olimpiche dei 200

agenzia

Tra gli uomini Lyles il più veloce, Holloway vola nei 110 h

LOS ANGELES, 28 GIU – Già promossa la scorsa settimana sui 100 metri, dei quali è campionessa del mondo, Sha’Carri Richardson ha vinto, senza forzare, anche le batterie dei 200 delle selezioni olimpiche americane a Eugene (Oregon), così come Noah Lyles. Richardson ha dominato la sua serie in 21″99, rallentando ben prima del traguardo. La 24enne americana ha vinto la medaglia di bronzo nella disciplina ai Campionati del mondo di Budapest la scorsa estate in 21″92, il suo record. Protagonista delle selezioni dei 100 metri di sabato, Richardson è ora la favorita anche nei 200 e dovrà solo essere tra le prime tre per gareggiare sulla distanza ai Giochi di Parigi. Anche la vicecampionessa del mondo Gabby Thomas si è qualificata facilmente per le semifinali in 22″11. Tre volte campione del mondo (100, 200 e 4×100 m) la scorsa estate in Ungheria e brillante vincitore dei 100 la scorsa settimana, Noah Lyles ha corso la prima batteria dei 200 in 20″10 (vento zero). Anche Erriyon Knighton (20″15), Kenny Bednarek (20″28) e Christian Coleman (20″30) hanno passato il turno senza esitazioni. Il tre volte campione del mondo nei 110 metri a ostacoli Grant Holloway è stato il più veloce in semifinale in 12″96. La campionessa olimpica dei 400 ostacoli Sydney McLaughlin-Levrone ha dominato il turno in 53″07, così come il vice campione olimpico Rai Benjamin (49″56) nella gara maschile. Vincitrice a Tokyo nel 2021, Valarie Allman ha vinto la finale del disco con un lancio di 70″73 m, terza migliore prestazione mondiale dell’anno. Valerie Constien ha vinto la corsa a ostacoli di 3.000 m (9’03″22).

