Trionfo al British Open, Scheffler si conferma il n.1 del golf

Americano al quarto successo in un Major,Molinari nelle retrovie

ROMA, 20 LUG – Scottie Scheffler trionfa al British Open. L’americano si conferma il numero uno del golf mondiale, festeggiando a Portrush, in Irlanda del Nord, il quarto successo in carriera in un Major dopo i due Master del 2022 e 2024 e il PGA Championship dello scorso maggio. Podio tutto americano, con il campione olimpico che ha chiuso i quattro giri con un -17, davanti ai connazionali Harris English (-13) e Chris Gotterup (-12). Ai piedi del podio il cinese Li, mentre il padrone di casa e n.2 del ranking, Rory McIlroy, non è andato oltre il settimo posto (-10). Nelle retrovie gli italiani, con Francesco Molinari (vincitore del The Open nel 2018) 63/o e Matteo Manassero 71/o.

