Tris Liverpool allo United, Salah ‘forse mio ultimo gol qui’

agenzia

'Nessuno del club mi ha cercato per parlare del mio contratto'

MANCHESTER, 01 SET – Match senza storia quello fra Manchester United e Liverpool, classica del calcio inglese che oggi è finita 3-0 a favore dei Reds di Arne Slot. Grande protagonista del match è stato ‘Momo’ Salah, autore del terzo gol dei suoi (214 il totale di quelli che ha realizzato da quando, nel 2017, è arrivato al Liverpool) e degli assist che hanno permesso a Luis Diaz di segnare una doppietta. Poi, nel dopopartita, Salah ha parlato del proprio futuro, visto che il suo contratto con i Reds è in scadenza il prossimo 30 giugno. “Finora non ci sono stati colloqui fra il club e me – le parole dell’egiziano -. Ho passato una bella estate, durante la quale ho cercato di rimanere sempre positivo perché questo sarà il mio ultimo anno in questo club. Quindi voglio divertirmi e non avere pensieri. Mi sento libero di giocare il mio calcio e poi vedremo che succede il prossimo anno”. Così facendo, ha segnato per la settima volta consecutivo sul campo dello United, “ma io, ad essere onesto, arrivando qui ho pensato che questo potrebbe essere la mia ultima partita all’Old Trafford: nessuno della società mi ha mai chiamato per discutere del mio contratto, e tocca a loro, non a me”. L’attuale accordo di Salah con il Liverpool prevede un ingaggio per il calciatore di 18 milioni di sterline (circa 21,5 milioni di euro) all’anno. Già dalla scorsa stagione per l’ex attaccante della Roma si parla di un futuro in Arabia Saudita, è si è anche detto e scritto che il Liverpool ha rifiutato un’offerta da 200 milioni di euro da parte dell’Al Ittihad per Salah. Ora le parole dell’egiziano che ha fatto capire come, secondo lui, sia il suo attuale club che non lo sta cercando.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA