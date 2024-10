Trofeo Coni, arriva Mattarella: chiusure e divieti in centro. L’elenco delle strade off limits a Catania

La manifestazione

Per l'evento sportivo che coinvolge atleti under 14, ci sarà la visita del Presidente della Repubblica. Lungo l'elenco delle zone dove non è consentito transitare

In vista dello svolgimento della IX Edizione del Trofeo Coni, uno degli eventi sportivi giovanili under 14 più importanti a livello nazionale e in particolare per l’inaugurazione delle fasi finali di domani, venerdì, in piazza Università, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un ampio piano di chiusure al traffico e divieti di sosta, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, è stato varato dal Comune, sulla base dei risultati di una riunione interistituzionale che si è svolta in Questura.

L’elenco dei divieti

In dettaglio è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i residenti diretti a garage o aree scoperte private, nelle seguenti vie e piazze, dalle 9 e sino a cessate esigenze: a) via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, controviale nord, da via Cardinale Dusmet (civ. 63) a via Porticello; b) via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, dal civ. 43 a via Cristoforo Colombo; c) via Vittorio Emanuele II, nel tratto da via Calì a via Raddusa e da via Gagliani a via Spadaro Grassi; d) via Porta di Ferro, da via Perrone a via Billotta; e) via Del Vecchio Bastione, da via Vecchia Dogana a piazza Cardinale Pappalardo; f) via Sant’Agata; g) via Mazza; h) piazza San Placido; i) via Porticello; j) via Antonio Mancini; k) via Fragalà; l) via Collegiata; m) via Euplio Reina; n) piazza Ogninella; o) piazza Scammacca; p) via Della Loggetta; q) via Santa Maria del Rosario; r) via Raddusa; s) via Alessandro Manzoni, da via Alessi a via Antonino di Sangiuliano; t) piazzetta Sebastiano Addamo; u) via Bicocca; v) via Roccaforte; w) via Erasmo Merletta; x) via San Giuseppe al Duomo; y) via Alessi; z) via San Francesco; aa) via Teatro Greco, da via Rotonda a via Crociferi; bb) via Gesuiti, da via Minoritelli a via Crociferi.E, ancora, dalle 13 e sino a cessate esigenze: a) via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, controviale sud, da piazza Paolo Borsellino a via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet (fronte civ. 61); b) via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Antonino Coppola e via Alessandro Manzoni.