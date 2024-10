Trofeo Coni: Fiamingo e Santuccio premiate a Catania con l’Elefantino d’Argento

Sport, Cronaca e Notizie

Alle 18,30 in Piazza Università la cerimonia inaugurale dell'evento multisportivo che fino a domenica vedrà in azione a Catania, Palermo e Siracusa oltre 4000 atleti U. 14 alla presenza delle due massime cariche dello stato (ci sarà anche il presidente del Senato Ignazio La Russa). Il sindaco Trantino: "Alberta e Rossella un orgoglio per tutti noi"

Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, due straordinarie campionesse, donne di Sicilia che hanno scritto pagine di storia dello sport e che non vogliono fermarsi come hanno ribadito forte dopo aver ricevuto dalle mani del sindaco di Catania Enrico Trantino, l’Elefantino d’Argento, il prestigioso riconoscimento per il trionfo con l’Italspada d’oro ai Giochi di Parigi.

“Vogliamo continuare a portare in alto i colori di Catania e della Sicilia – le parole di Alberta e Rossella – e questo prestigioso premio che arriva dalla nostra città servirà da stimolo per non fermarci”.

Il sindaco Enrico Trantino era affiancato dall’assessore allo Sport Sergio Parisi, dal vicesindaco Paolo La Greca e dal presidente Coni Sicilia Sergio D’Antoni promotore insieme alla Regione Sicilia in testa il presidente Renato Schifani, del Trofeo Coni 2024, l’evento multisportivo dedicato ai talenti Under 14 scattato oggi e che fino a domenica vedrà impegnati a Catania, Palermo e Siracusa oltre 4000 atleti. E oggi alle 18,30 in Piazza Università, la cerimonia inaugurale che vedrà la straordinaria presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la massima carica dello Stato affiancato dal presidente del Senato Ignazio La Russa e tedofore d’eccezione proprio Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo.

La consegna dell’Elefantino d’Argento: il sindaco di Catania Enrico Trantino, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e l’assessore allo Sport Sergio Parisi

“Una comunità – ha sottolineato lo sportivissimo sindaco Enrico Trantino – che ha come simbolo l’elefante non può che farne dono a due catanesi che hanno dato lustro alla città. Li ringrazio particolarmente perché rappresentano la Catania che ci piace, che sa farsi valere coi valori universali dello sport. Un orgoglio per tutti noi, Alberta e Rossella, un’iniezione di fiducia di cui la città ha grande bisogno”.

“Ci teniamo a ringraziare il sindaco per questo incontro – hanno detto all’unisono Alberta e Rossella – un grande onore e un grande orgoglio consapevoli che abbiamo tenuto alto il vessillo della Sicilia e di Catania. Un incoraggiamento va anche ai più giovani di questa splendida disciplina sportiva che a Catania hanno la possibilità di formarsi e migliorare sportivamente in una scuola schermistica apprezzata in tutto il mondo che ha visto in passato grandi campioni, come l’indimenticabile Angelo Arcidiacono, Mino Ferro, Enrico e Daniele Garozzo e Paolo Pizzo”.

Sergio D’Antone, Maria Roberta Casale, Alberta Santuccio, il sindaco Enrico Trantino, Rossella Fiamingo, Caterina Auteri, l’assessore Sergio Parisi e la dirigente del Cus Catania Valentina Ragusa

E presenti all’evento tre talenti del Cus Catania accompagnati dal dirigente cusino Valentina Ragusa: Caterina Auteri, classe 2005, vincitrice nel 2023 del campionato Gold delle categorie cadette e giovani; Benedetta Giuffrè, altra classe 2005 che nel 2018 aveva vinto la sua prima gara tricolore aggiudicandosi il Trofeo Coni di Rimini e la giovanissima Maria Roberta Casale, classe 2008,cche ha già indossato la maglia azzurra e vinto titoli tricolori giovanili.

Il presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni, Alberta santuccio, il sindaco di Catania Enrico Trantino, Rossella Fiamingo e l’assessore Sergio Parisi

“Abbiamo scelto – le parole di Sergio D’Antoni – di assegnare il ruolo di tedofore del Trofeo Coni a queste due campionesse come Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, grande esempio di come partendo dalla Sicilia regione difficilissima si può arrivare fino in fondo”.

“Un trionfo olimpico – ha aggiunto l’assessore Sergio Parisi che è anche presidente della Federnuoto Sicilia – che arriva dopo il balzo nella classifica che tiene conto dei risultati agonistici e non con Catania risalita al 26° posto».

Il preside della Regione Sicilia, Renato Schifani

“Con grande orgoglio, la Regione Siciliana accoglie il Trofeo Coni – le parole del presidente Renato Schifani – un evento straordinario che mette al centro i giovani e lo sport, pilastri fondamentali per la crescita e il benessere delle nuove generazioni. Questa manifestazione rappresenta una straordinaria occasione per promuovere i valori della competizione sana, del rispetto e del fair play, principi cardine del nostro impegno per un futuro più giusto e inclusivo. L’evento, che si svolgerà nelle città di Catania, Palermo e Siracusa, sarà un momento di festa e di unione, e siamo entusiasti di dare il benvenuto agli atleti, ai campioni italiani e internazionali e a tutte le autorità presenti. Desidero rivolgere un caloroso benvenuto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, simbolo di unità nazionale, e agli altri illustri ospiti che impreziosiranno la cerimonia di apertura. Il Trofeo Coni 2024 sarà un’occasione unica per mostrare al Paese le potenzialità del nostro territorio e il nostro impegno costante verso i giovani e lo sport”.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Oggi saranno presenti anche i vertici dello sport italiano in testa Giovanni Malagò, presidente del Coni nazionale, il segretario generale Carlo Mornati e la vicepresidente Claudia Giordani.

Il 9° Trofeo Coni vedrà coinvolti anche rappresentative di comunità italiane all’estero di Argentina, Australia, Brasile, Venezuela e Stati Uniti, che parteciperanno anche ad un progetto Coni-Fondazione Agnelli di sensibilizzazione all’interno della vita scolastica dell’attività sportiva.

LE GARE. A Catania in gara atleti e atlete di queste discipline: arrampicata sportiva, ciclismo, badminton, atletica, armi sportive da caccia, golf, calcio, pallamano, hockey, pallavolo, rugby, scherma, sport rotellistici, tiro a volo, tennis e padel, vela, pugilato, tiro a segno, football americano, biliardo e bowling e cricket.

A Palermo il programma prevede queste discipline: ginnastica, bocce, canottaggio, canoa e kayak, danza sportiva, arti marziali, pallacanestro, pesistica, pentathlon moderno, pesca sportiva, sci nautico e wakeboard, taekwondo, tiro con l’arco, tennistavolo, triathlon, kickboxing, dama, palla tamburello, orientamento, scacchi.

A Siracusa di scena baseball e softball e sport rotellistici.