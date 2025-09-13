Troppo Benevento per il Siracusa

Calcio Serie C

Gli azzurri durano un tempo ma la squadra dell'ex Auteri prende il sopravvento nella ripresa

Il Benevento si impone con un netto 3-0 sul Siracusa, dimostrando superiorità tecnica e tattica sin dai primi minuti di gioco. La formazione di casa, schierata ha provato a reagire ma è stata spesso messa in difficoltà dalle rapide ripartenze degli ospiti. La partita si accende subito con un’occasione per il Benevento: al 3’ Salvemini colpisce la traversa con un tiro potente, un segnale chiaro della voglia di fare risultato degli ospiti. Il portiere Bonucci si rende protagonista di alcune parate decisive, come quella su un uno contro uno con Salvemini all’8’, i padroni di casa si rendono pericolosi con un sinistro al volo di Valente al 19’.

Il primo tempo scorre con il Benevento che mantiene il controllo del gioco, mentre il Siracusa cerca di costruire azioni offensive con Guadagni e Valente, ma senza riuscire a impensierire seriamente la difesa avversaria. Lamesta e Manconi sono tra i più pericolosi per i sanniti, con Lamesta che si rende protagonista di un’azione personale al 28’ ma trova Bonucci pronto a chiudere lo specchio.

La ripresa si apre con un lampo: al 1’ st Salvemini sfrutta un errore difensivo e batte Bonucci, sbloccando il risultato e dando il via alla festa del Benevento. Il Siracusa prova a reagire, ma la squadra di Auteri (grande ex dell’incontro), nonostante l’assenza del tecnico squalificato, continua a controllare il match con sicurezza. Al 23’ st Manconi raddoppia con un preciso piattone, approfittando di una ripartenza fulminea che lascia la difesa siracusana scoperta.

Il Siracusa appare confuso e incapace di reagire, mentre il Benevento continua a spingere. Al 28’ st arriva anche il terzo gol, ancora con Manconi, che con un diagonale chirurgico chiude di fatto la partita. Nel finale, il Siracusa tenta qualche sortita offensiva, ma la difesa ospite è attenta e il portiere Vannucchi non corre rischi.