Tsitsipas a giudice di sedia, ‘tu non sai cosa sia il tennis’

agenzia

Di nuovo poco fair play dopo caso Tiafoe e scuse Badosa

ROMA, 09 OTT – Ancora polemiche nel tennis, ancora ‘esuberanze’ dei tennisti. Dopo i ripetuti “vaffa” indirizzati al giudice di sedia durante un match del torneo di Shanghai dall’americano Tiafoe, e il caso più eclatante della spagnola Badosa – accusata di razzismo verso gli orientali per essersi fatta fotografare in Cina mentre usava le bacchette da riso per fingere di avere gli occhi a mandorla, e poi pronta a scusarsi pubblicamente – a venir meno alla tradizione del fair play e’ il greco Tsitipas. “Tu non hai idea di cosa sia il tennis”, e’ la frase che, sempre nel ‘Rolex Shangai Masters’, e’ stata rivolta dal numero 12 del mondo al giudice di sedia, nell’incontro perso col russo Medvedev che ora affrontera’ Sinner. Tsitsipas era stato in precedenza sanzionato per non aver rispettato i tempi per la battuta. “Non ho mai visto sanzionati alti giocatori quando ci hanno messo più tempo di me”, ha aggiunto il greco.

