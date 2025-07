Tsitsipas addio a Ivanisevic ‘difficile lavorare con dittatori’

agenzia

Tennista greco torna con il papà, e Kyrgios ancora contro Sinner

ROMA, 24 LUG – “È molto difficile avere a che fare con dittatori e persone che parlano in modo negativo, e con cui senti che non c’è un legame”. Un’avventura breve (meno di due mesi) e un addio decisamente poco dolce quello tra Stefanos Tsitsipas e l’ormai ex coach Goran Ivanisevic: il tennista greco ha spiegato infatti così, in un’intervista a Sports DNA, la scelta di chiudere quello che nella nota ufficiale aveva definito “il capitolo breve e prezioso” con Ivanisevic. “Quando lavoro con le persone giuste, con persone che scelgo io e che mi fanno sentire a mio agio, allora c’è un’atmosfera positiva. Sentirsi a proprio agio non significa che smetto di allenarmi quando voglio o che decido io quanta attività fisica fare – ha spiegato – Ma si tratta di costruire un team di persone che seguono una linea comune, che condividono gli stessi obiettivi e allo stesso tempo mantengono un ambiente amichevole in tutto questo”. Ivanisevic nei confronti del tennista greco, scivolato al n.26 del ranking, era stato tutt’altro che soft: “Mai visto un giocatore così impreparato in vita mia” aveva detto il croato dopo l’eliminazione al primo turno a Wimbledon. Tsitsipas, ex numero 3 del mondo, torna così a farsi seguire dal papà Apostolos. “Abbiamo trovato una nuova linea di comunicazione e un modo per parlarci – ha detto. Voglio bene a mio padre con tutto il cuore, e quello che ha fatto in questi anni è davvero straordinario. Mi è stato vicino nei momenti difficili, nei momenti di successo e nei bei momenti: la mia famiglia c’è sempre stata. Non voglio allontanarmi da loro”. Intanto Nick Kyrgios è tornato a spargere veleno contro Jannik Sinner, dopo la decisione del n.1 di riprendere la collaborazione con il preparatore atletico Umberto Ferrara, licenziato per la vicenda clostebol. L’australiano su X ha pubblicato l’ennesimo attacco a Sinner: “E’ tornato con lo stesso dottore, siamo stati ingannati signore e signori”.

