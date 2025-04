Tsunoda, alla Red Bull non sempre dovrò far passare Max

agenzia

"Però Horner vuole prestazioni il più possibile vicine alle sue"

ROMA, 02 APR – “Per quanto riguarda le prestazioni Horner (team principal, ndr) vuole che io sia il più possibile vicino a Max. In alcune gare posso dare una mano con la strategia, ma Red Bull mi ha promesso che in certe situazioni, se fossi riuscito a stare davanti, non mi avrebbe necessariamente chiesto di scambiare le posizioni e far vincere Verstappen”. Yuki Tsunoda si prepara al GP di Suzuka sapendo di avere tutti gli occhi addosso, dopo la promozione in prima squadra. Lui sarebbe felice di riuscire ad arrivare tra i primi 10, ha ammesso alla Bbc, e raccogliere punti al debutto. Alla sua quinta stagione di Formula 1, il pilota giapponese ha dimostrato di avere il ritmo per stare con i migliori. E’ arrivato 12mo nella gara di apertura della stagione a Melbourne, poi ha raccolto tre punti grazie al sesto posto nella sprint del sabato di Shanghai. E’ uscito dalla zona punti nella gara principale in Cina solo a causa della strategia a due soste scelta dal box della Racing Bulls.

