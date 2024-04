Tuchel contro arbitro ‘ha ammesso rigore ma per lui infantile..’

agenzia

Prosegue polemica per penalty non concesso in Champions

ROMA, 10 APR – Non si attenuano le polemiche in Germania per il rigore reclamato dal Bayern Monaco ieri in casa dell’Arsenal per l’andata dei quarti di Champions League quando le squadre erano sul 2-2. Gabriel Magalhaes, difensore dei Gunners, ha preso il pallone con le mani in piena area di rigore convinto di dover battere la rimessa dal fondo ma, secondo i bavaresi, la palla era già stata rimessa in gioco dal portiere. Le immagini sono rilanciate sul web e sui social. “Quello che più ci fa arrabbiare è la spiegazione che l’arbitro ha dato in campo. Ha detto ai nostri calciatori che si trattava di un ‘errore da bambini’ e che non avrebbe assegnare un calcio di rigore del genere nei quarti di finale di Champions League”, ha detto l’allenatore tedesco nella conferenza stampa post partita. “Per me è una spiegazione orribile ha aggiunto Tuchel – Non importa se è un errore da bambini o da adulti, l’arbitro ha preso una decisione che ci ha penalizzati”.

