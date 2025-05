Tudor, ‘Bella Juve, ma c’è da sudare fino all’ultimo’

agenzia

Runjaic, 'Udinese alti e bassi, ma mai sotto al 12esimo posto'

TORINO, 18 MAG – “Ci manca ancora l’ultimo pezzo, dobbiamo riposare e prepararci al meglio: ci sarà da sudare fino alla fine, ma sono contento di questa vittoria e di questa prestazione”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese. “Mi è piaciuto tanto il primo tempo, ho detto ai ragazzi di continuare così perché ci mancava solo il gol – continua l’allenatore bianconero – e abbiamo mostrato una buona qualità di gioco: ho apprezzato la squadra sotto tutti i punti di vista, ho visto tante belle cose”. E su alcuni singoli: “Conceicao si è meritato la titolarità con il lavoro e si è fatto trovare pronto, poi con Nico e Cambiaso larghi abbiamo guadagnato in qualità sulle corsie – dice Tudor – e sono contento anche di è subentrato, Vlahovic ha trovato il gol ed è importante”. A rompere gli equilibri è stato Yildiz, al rientro con due assist dopo le due giornate di squalifica: “Sono state settimane dure e mi sento ancora di chiedere scusa alla squadra e ai tifosi, i miei compagni mi hanno aiutato molto anche a livello mentale – la risposta del fantasista turco – e sono contento per la squadra: ci manca ancora una finale”. L’Udinese è durata un tempo, poi è caduta sotto i colpi dei bianconeri: “Abbiamo combattuto contro un avversario aggressivo e di qualità, era una partita da 0-0 ma alla fine hanno meritato di vincere – l’analisi di Kosta Runjaic – e sono felice per lo spirito e per l’atteggiamento, peccato solo per il primo gol perché non è mai da concedere”. Il tedesco di origini serbe fa anche un bilancio sul primo anno in Italia e alla guida dei friulani: “Per un’analisi più approfondita aspettiamo l’ultima sfida contro la Fiorentina, in qualche circostanza avremmo potuto fare di più – sottolinea l’allenatore – e devo anche dire che l’obiettivo era la salvezza e noi non siamo mai stati al di sotto del dodicesimo posto: ora vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi nell’ultimo turno”.

