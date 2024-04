Tudor “i fischi? A noi portare la gente dalla nostra parte”

agenzia

Il tecnico della Lazio: "Complimenti ai ragazzi, bella vittoria"

ROMA, 12 APR – “Faccio i complimenti ai ragazzi, è stata una bella vittoria e potevamo fare altri 3 o 4 reti. Nel secondo tempo avevo chiesto di non prendere gol per cercare di creare una mentalità. Siamo stati bravi nonostante il clima surreale, tocca a noi portare la gente dalla nostra parte. La direzione è quella giusta, abbiamo perso con la Roma che ha fatto una partitona contro il Milan. Obiettivo? Io ragiono partita per partita, abbiamo perso una delle tre partite di campionato che abbiamo giocato. Il mio obiettivo è di crescere e vedere dove arriviamo”. Così Igor Tudor, allenatore biancoceleste, dice la sua dopo la vittoria sulla Salernitana ai microfoni di DAZN. Il tecnico laziale, in merito alle dichiarazioni di Luis Alberto che ha annunciato l’addio a fine stagione, preferisce trincerarsi dietro un “non voglio commentare, è una cosa tra lui e la società. Oggi posso dire che ha fatto una bella gara”, mentre su Felipe Anderson, grande protagonista con una doppietta sottolinea come sia “sempre stata una mia idea di farlo giocare lì, è un ragazzo d’oro, lo vedo bene in questo calcio”.

