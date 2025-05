Tudor, il mio futuro alla Juventus? Si saprà a breve

agenzia

"Sarebbe ingiusto andare al Mondiale con tecnico non confermato"

ROMA, 25 MAG – “E’ stata una serata con l’adrenalina a mille, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”. Dopo il successo in casa del Venezia, che ha consentito alla Juve l’accesso alla prossima Champions League – ed ha fatto scattare il rinnovo automatico del suo contratto – Igor Tudor ai microfoni di Sky ha parlato di quel che succederà ora: “Il mio futuro? Si saprà a breve, la prossima settimana parleremo. Prima del Mondiale per club. Sarebbe ingiusto e non corretto che la Juventus ci andasse con un allenatore non confermato per la prossima stagione”. Fino ad ora “eravamo focalizzati su questo obiettivo da raggiungere e l’abbiamo conquistato, siamo felici. In queste nove partite ogni gara mancavano almeno due titolari, avere tutti a disposizione fa la differenza – ha aggiunto il tecnico croato – C’è tanta qualità in questa squadra, ma è importante avere la rosa più al completo possibile. E’ una squadra giovane, pronta a vincere con due-tre acquisti esperti e mirati”.

