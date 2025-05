Tudor ‘Vlahovic non ce la fa, out anche Koopmeiners’

agenzia

Il tecnico della Juve verso Bologna 'siamo vogliosi e motivati'

TORINO, 03 MAG – “Sappiamo che mancherà Yildiz oltre a Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e anche Vlahovic: l’attaccante ci ha provato, ma non è al 100% e non ci sarà”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, in vista della trasferta di Bologna di domani sera. “Gli altri sono a disposizione, vogliosi e motivati di fare una gara importante”, aggiunge l’allenatore bianconero sullo spareggio per la Champions contro i rossoblù. Poi una battuta su Yildiz:”ha lavorato bene in questa settimana, abbiamo già parlato tanto di lui: verrà in tribuna allo stadio, ci tiene”. Proprio domani il fantasista turco, fuori per squalifica, compirà 20 anni: “non ci sarà nessun festeggiamento, si pensa solo alla partita di Bologna”, tiene a sottolineare Tudor alla vigilia della sfida al Dall’Ara.

