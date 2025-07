Tunisina Jabeur annuncia una pausa della carriera

agenzia

"E' il momento di fare un passo indietro e pensare a me stessa"

ROMA, 17 LUG – Ons Jabeur, ex numero 2 del mondo e ora 71esima, ha annunciato che “farà un passo indietro e finalmente penserà a se stessa” dopo due anni difficili nel circuito. “In questi ultimi due anni mi sono impegnata al massimo, ho lottato contro gli infortuni e ho affrontato molte altre sfide. Ma in fondo, non mi sentivo veramente felice in campo da molto tempo”, ha spiegato sui social media la trentenne tennista tunisina. “Il tennis è uno sport meraviglioso. Ma oggi sento che è il momento di fare un passo indietro e pensare finalmente a me stessa: a respirare, a guarire e semplicemente a riscoprire la gioia di vivere”, ha aggiunto la finalista a Wimbledon nel 2022 e nel 2023 e agli US Open nel 2022. A fine giugno Jabeur ha dovuto ritirarsi al primo turno a Wimbledon, dopo aver già perso al Roland Garros poche settimane prima.

