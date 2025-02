Turchia: polemiche roventi, arbitro straniero per derby Istanbul

agenzia

Dopo le polemiche roventi su direttori di gara turchi

ROMA, 19 FEB – Un arbitro straniero dirigerà lunedì prossimo l’acceso derby di Istanbul tra le due arcirivali del campionato turco, la capolista Galatasaray e la inseguitrice Fenerbahce. Lo ha deciso la fadercalcio di Ankara (Tff) in risposta alle accuse rivolte dai club agli arbitri turchi di favorire le quadre rivali. “Per porre fine alle polemiche e non mettere in una posizione difficile i nostri amici arbitri, a dirigere questa partita sarà un arbitro straniero”, ha affermato il presidente Tff, Ibrahim Haciosmanoglu. L’allenatore del Fenerbahçe, José Mourinho, ha dichiarato giorni fa che la sua squadra, staccata di sei punti dal Galatasaray, dovrebbe essere in testa alla classifica con “un vantaggio di otto o nove punti in condizioni normali”. In precedenza, i giocatori dell’Adana Demirspor, fanalino di coda della Super Lig, sono tornati negli spogliatoi dopo mezz’ora di gioco dopo che era stato assegnato un rigore a favore del Galatasaray, per un fallo da loro ritenuto inesistente. La Tff, accusata da alcuni leader dell’élite turca di proteggere gli interessi del Galatasaray, aveva già deciso nell’aprile 2024 di nominare assistenti arbitrali video stranieri per le partite in cui erano coinvolte le squadre principali del campionato. Pochi giorni prima, il presidente del “Fener” aveva ordinato ai suoi giocatori di abbandonare il campo nei primi istanti della finale della Supercoppa turca contro il Galatasaray, per denunciare quelle che considera delle ingiustizie nei confronti del suo club.

