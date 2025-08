Tv: a Sky i diritti della Bundesliga per altre quattro stagioni

agenzia

Visibili anche le coppe, primo evento la Supercoppa il 16/8

ROMA, 06 AGO – Il campionato di calcio tedesco resterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per altre quattro stagioni, fino al 2028/2029. Lo annuncia Sky, che anche per la prossima stagione trasmetterà fino a cinque partite di Bundesliga per turno, con studi e approfondimenti pre e post, oltre all’appuntamento quotidiano con Euro Show. Sui canali Sky Sport sarà visibile anche il meglio della Coppa di Germania, con le sfide più interessanti e decisive, e due partite per ogni turno di Bundesliga 2, la seconda serie del campionato. La stagione del calcio tedesco scatterà sabato 16 agosto con la Supercoppa che metterà di fronte Stoccarda e Bayern Monaco

