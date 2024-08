Tv catalana, Nico Williams al Barcellona ancora possibile

agenzia

"Video di fedeltà all'Athletic è stato inganno ai suoi danni"

ROMA, 07 AGO – La strada che porta Nico Williams al Barcellona non è ancora chiusa. Nonostante il quotidiano catalano Mundo Deportivo abbia scritto ieri che l’ala ventenne e grande protagonista agli ultimi Europei resterà all’Athletic Bilbao e lo stesso giocatore abbia realizzato un video social per il club basco in cui dice di non vedere l’ora di tornare per iniziare la stagione con i biancorossi. Secondo la tv catalana pubblica Tv3, “al Barca sono sorpresi, ma credono che il giocatore sia stato vittima di un inganno – si legge su As.com -. Secondo la teoria del club blaugrana, il fenomeno di Pamplona si è visto obbligato a registrare questo video, che poi è stato diffuso sui social network”. Sempre secondo Tv3, autorevole emittente della Comunità autonoma catalana, la ragione sarebbe l’insistenza da parte dell’ambiente che circonda l’attaccante. Tv3 afferma che il Barca, durante il tour negli Stati Uniti, non ha scartato l’ipotesi di ingaggiarlo. Ci sarebbero ancora delle chanche, anche dopo l’arrivo di Dani Olmo, altra stella della Spagna campione d’Europa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA