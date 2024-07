Tv: con Euro 2024 e Wimbledon volano gli ascolti di Sky

agenzia

Spagna-Francia terzo incontro più seguito del torneo in Germania

ROMA, 10 LUG – Intensa giornata di Sport ieri, tra calcio e tennis sulle reti Sky. La prima semifinale dell’Europeo 2024 tra Spagna e Francia – in diretta dalle 21 su Sky Sport – ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 214 mila spettatori medi in total audience e 2 milioni 204 mila spettatori unici, con il 6,2% di share tv. Si tratta del terzo miglior ascolto su Sky dopo Italia-Svizzera e Croazia-Italia. Ottimi ascolti anche per il tennis con Wimbledon in esclusiva su Sky: il quarto di finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ha raggiunto 772 mila spettatori medi complessivi in total audience e 1 milione 765 mila contatti unici, con il 7,5% di share tv. Molto seguito anche l’incontro tra Jasmine Paolini e Emma Navarro: il quarto di finale che ha visto trionfare l’azzurra ha raggiunto 405 mila spettatori medi complessivi in total audience e 765 mila contatti unici, con il 3,2% di share tv.

