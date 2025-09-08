Tv: da volley a tennis, Sky 1,5 milioni di spettatori per Sinner

agenzia

Domenica di grandi eventi, anche la F1 a Monza fa il pieno

ROMA, 08 SET – La domenica di sport, contrassegnata da pallavolo, tennis e F1, ha tenuto incollati al televisore milioni di italiani. Sky ha sottolineato che sono stati 1 milione 542 mila gli spettatori medi in total audience per la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz con 2 milioni di 762 mila contatti unici, il 9,2% di share tv e un picco di 1 milione 720 mila spettatori alla fine del secondo set. Il match vinto dallo spagnolo è stato il quarto miglior ascolto di sempre per una partita di tennis su Sky. Il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza, su Sky e in chiaro su TV8, ha fatto registrare 3 milioni 75 mila spettatori medi in total audience e 5 milioni 747 mila di contatti unici, con il 23,1% di share tv. Il gp è stato seguito da 1 milione 37 mila spettatori medi in total audience su Sky, con 1 milione 822 mila contatti unici e il 7,2% di share Tv. Su TV8 sono stati 2 milioni 36 mila gli spettatori medi in total audience con 4 milioni 54 mila contatti unici e il 15,6% di share TV. La MotoGp, con il Gran Premio di Catalunya che ha avuto 590 mila spettatori in total audience. La vittoria di Alex Marquez a Barcellona ha raccolto anche 836 mila contatti unici, con il 4,2% di Share. L’ottavo di finale degli Europei di basket tra Italia e Slovenia è stato visto da 381 mila spettatori medi in total audience, con oltre 1 milione di contatti unici e il 3,4% di share Tv.

