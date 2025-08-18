Tv: Dazn tenta il golden gol, in studio anche Trezeguet

agenzia

Ecco l'offerta editoriale, novità Legend con Vieri e Hernanes

ROMA, 18 AGO – Conferme e nuovi inizi per la nuova stagione del calcio su Dazn, che riaccende i riflettori sul massimo campionato con un’offerta editoriale che aggiunge nuove legend, tra cui David Trezeguet. Alla ricerca del golden gol, come quello che l’ex centravanti Juve segnò alla Italia nella finale di Euro 2000, alla squadra storica che accompagna i tifosi nel racconto del campionato. A Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Giusy Meloni, Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e il talent arbitrale Luca Marelli, si aggiungono grandi ‘Legend’ nel ruolo di opinionisti: oltre a Bobo Vieri anche David Trezeguet e il “Profeta” Hernanes. Nel corso della stagione, inoltre, alcune delle Legend più importanti della Serie A arricchiranno il racconto e ai microfoni di Dazn, in studio e a bordocampo. La grande novità della stagione Dazn é infatti “Fuoriclasse – Serie A Show”, il nuovo show live della domenica sera, in partenza dalla quarta giornata. E’ un appuntamento fisso nel post-partita del match clou della giornata che segna un importante debutto: Diletta Leotta sarà per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A Enilive. Novità anche al sabato con “VAMOS! – Il Sabato della Serie A” in onda dalle 17 a mezzanotte. Dopo il debutto mattutino durante il mondiale per club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale. Sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa di Hernanes. Insieme a lui anche Emanuele Giaccherini. “4,3,2,1” è il nuovo show del lunedì con le analisi approfondite e il commento tecnico dei telecronisti. Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni ed Edoardo Testoni.

