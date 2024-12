Tv: iniziativa Sky ‘Al bar come allo stadio’ per Milan-S.Rossa

agenzia

Gara visibile da prospettiva inedita in un locale di Milano

ROMA, 11 DIC – Il match di Champions League Milan-Stella Rossa trasmesso su un maxi ledwall di oltre 22 mq, con telecamere dedicate che garantiranno la visione da diversi punti di vista, dalla tribuna centrale del primo anello rosso di San Siro fino a bordo campo, per immergersi nell’azione grazie alle camere collocate dietro le due porte. ‘Al bar come allo stadio’ è l’esperienza che, informa Sky Sport, stasera potranno vivere i tifosi all’Arena Piola di Milano Allestimenti ad hoc ricreeranno l’entrata sul terreno di gioco, con gli ospiti che percorreranno un ingresso da stadio, attraversando il tunnel, e cammineranno su un manto di erba sintetica che li accompagnerà fino al ledwall. Prima e dopo la partita, Sky Sport 24 si collegherà per raccontare le emozioni di questo appuntamento e dar voce agli ospiti e ai talent presenti. Per non perdere l’occasione di vivere l’esperienza, Sky darà la possibilità anche a tutti i locali pubblici abbonati di offrire ai loro clienti la visione dedicata sul canale Sky Sport Business 2.

