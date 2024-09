Tv: Juve-Napoli e derby Milano, al via ‘Dazn Serie A Show’

agenzia

Dalle 22.30 il nuovo programma live della domenica

ROMA, 17 SET – La sfida tra Juvetus e Napoli sabato alle ore 18 ed il Derby di Milano domenica alle 20:45 sono i due big match di Serie A in programma questo fine settimana e che saranno trasmessi da Dazn. La sfida tra Inter e Milan sará raccontata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni anche con l’aiuto di postazioni e telecamere dedicate per la diretta da San Siro: un’ora prima del fischio d’inizio, a partire dalle ore 19:45, Diletta Leotta sarà affiancata in campo dal contributo tecnico di Massimo Ambrosini e di Christian Vieri che fa ufficialmente il suo debutto come super ospite di Dazn, nelle analisi pre-partita. Con il Derby della Madonnina, debutterà anche “Dazn Serie A Show”, nuovo programma live della domenica condotto da Giorgia Rossi. L’appuntamento inaugurale è alle 22:30 circa nel post-partita del big match tra Inter e Milan. In studio ci sarà spazio per commentare anche Juventus – Napoli, l’altro big match del weekend calcistico. Questa domenica, presenti nel “centrocampo” virtuale dello stadio di Dazn insieme a Giorgia Rossi, anche Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini e Christian Vieri per analizzare approfonditamente il match appena concluso, ripercorrere gli highlights della giornata calcistica e accendere il dibattito con esperienza e carisma. Durante la stagione, con una veste grafica completamente rinnovata e grazie all’uso di tecnologie avanzate, scenari immersivi e realtà aumentata, “Dazn Serie A Show” consentirà di analizzare i momenti cruciali giocati in campo.

