Tv: Sky, ok a Discovery per finale Australian Open in chiaro

Pronta anche a mettere a disposizione il canale free TV8

ROMA, 24 GEN – Sky, da sempre impegnata a sostenere e valorizzare il tennis italiano, annuncia di aver concesso a Warner Bros. Discovery la possibilità di trasmettere in chiaro la finale degli Australian Open (domenica, tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, ndr) sul canale NOVE. Con l’obiettivo di offrire la massima visibilità a questo importante evento per il tennis italiano, Sky è inoltre pronta a mettere a disposizione il proprio canale in chiaro, TV8, per garantire così un ulteriore ampliamento del pubblico che potrà godersi questa straordinaria sfida.

