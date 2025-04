Tv: Sky Sport lancia Serie A News per il finale di campionato

agenzia

Da oggi due appuntamenti al giorno, dal lunedì al venerdì

ROMA, 22 APR – La Serie A entra nella fase decisiva, con tanti verdetti ancora da scrivere: dallo scudetto ai pass per le prossime Coppe Europee fino alla salvezza. Per raccontarla, Sky Sport vara da oggi due nuovi appuntamenti, Serie A News, in onda alle ore 15 e alle 19 dal lunedì al venerdì, anche su Now, sino al termine del campionato. Sono proposti, informa Sky, notizie dai campi di allenamento, interviste esclusive ai protagonisti e approfondimenti tattici sulle squadre, in un format innovativo che si aggiunge agli spazi dedicati alle coppe europee, al calcio internazionale, alla Serie B e alla Serie C.

