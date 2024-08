Tv: su Sky Sport novità nel racconto e nuovi volti

agenzia

Una copertura a 360 gradi. Ritorna Boban, l'esordio di Padovano

ROMA, 12 AGO – La finale di Supercoppa Uefa di mercoledì prossimo, Real Madrid-Atalanta a Varsavia – in diretta esclusiva su Sky Sport -, sarà il primo di una serie di appuntamenti a poter contare su una copertura ricca che, come informa l’emittente, abbraccia anche la settimana di aggiornamenti dai campi di allenamento, in diretta su Sky Sport 24 in arrivo studi live ogni giorno, notizie, commenti, voci dei pre e postpartita di tutti i match di Serie A, che avranno una sempre maggiore visibilità nel corso dei weekend, con un’ideale staffetta dall’anticipo del venerdì al posticipo del lunedì. E ancora, inviati su tutti i campi, Skylights di ogni match, videoanalisi sempre più dettagliate grazie allo Sky Sport Tech. Arrivano poi nuovi appuntamenti il venerdì sera, la domenica pomeriggio e il lunedì sera, che si aggiungono alle rubriche di approfondimento come ‘L’Originale’, tutti i sabato sera, e ‘Il Club’ (arricchito da una nuova anteprima domenica alle 20 e nel post gara delle 18), fino al marchio di fabbrica delle ‘Produzioni Originali’ di Sky Sport. Tutto questo con un dream team che racconterà passo dopo passo l’intera stagione, la squadra del commento di Sky Sport, la più forte di sempre, con tante conferme e cinque nuovi ‘convocati: il grande ritorno su Sky Sport di Zvonimir Boban, gli arrivi di Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi, e il debutto in Italia di Blerim Dzemaili. Per la prima volta in tv, arriva anche l’ex attaccante Michele Padovano, che sarà anche protagonista di un documentario autobiografico. E ancora, il top della tecnologia e della qualità di visione, anche grazie al canale Sky Sport 4K, dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite, Sky Glass, Sky Stream, oltre alla realtà aumentata, per partecipare all’evento a 360 gradi e per arricchire il racconto editoriale negli studi. Sempre disponibili anche Sky Sport Plus, per accedere a match center, risultati e classifiche, lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta contemporanea sullo stesso schermo, e l’APP Sky Go.

