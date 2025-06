Tv:Serie A; finale stagione record per Dazn con 4 mln spettatori

agenzia

Un milione in più rispetto anni precedenti per volata scudetto

ROMA, 03 GIU – Un finale al cardiopalma per la Serie A ha fatto registrare numeri da record su Dazn: ben 4 milioni di spettatori hanno seguito la 38ª giornata, segnando un incremento di un milione rispetto alle stagioni 2022/23 e 2023/24, quando lo scudetto era già stato assegnato matematicamente alla 33ª giornata. Determinanti, in questo exploit, la volata per la conquista del titolo di Campioni di Italia di venerdì e la serrata corsa per la qualificazione alle Coppe Europee andata in scena domenica. Un campionato deciso all’ultimo secondo, che ha premiato non solo la spettacolarità della competizione, ma anche gli ascolti televisivi, con un netto balzo dell’audience. Venerdì 23 maggio scorso, in esclusiva su Dazn, si sono disputate le sfide decisive tra Inter e Napoli, trasmesse in contemporanea alle 20:45: quasi 2 milioni di spettatori (1.950.889) si sono sintonizzati per assistere agli ultimi verdetti. Un dato ancora più impressionante se si considerano anche le celebrazioni nelle piazze di Napoli e Provincia, dove — secondo quanto dichiarato dal Prefetto — circa un milione di persone hanno invaso le strade per supportare la propria squadra.

