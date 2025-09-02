U.21: Buffon incita gli azzurrini, c’è un Europeo da prendere

agenzia

Capo delegazione della Nazionale in visita a Tirrenia all'U21

ROMA, 02 SET – “Voi siete qui perché vi aspettiamo in prima squadra, avete qualcosa di speciale. Ad allenarvi c’è un grande tecnico e la federazione, con in testa il presidente, crede in voi: c’è un Europeo da andare a prenderci, con la speranza di tornare a disputare le Olimpiadi”. Così il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, parlando agli azzurrini durante una visita al raduno dell’Under 21 a Tirrenia. Il campione del mondo 2006, che era accompagnato dal segretario organizzativo Mauro Vladovich, ha rivolto un saluto dal forte valore simbolico al gruppo guidato da Silvio Baldini, che sta preparando le gare di qualificazione all’Europeo contro Montenegro e Macedonia del Nord. Nel pomeriggio, in conferenza stampa, ha parlato Niccolò Pisilli, tra i veterani della squadra, con 13 presenze e una rete. “Ci sono stati tanti cambiamenti, perché siamo rimasti in tre dall’ultimo Europeo (gli altri sono Koleosho e Ndour, ndr) – ha affermato il giallorosso – ma grazie al percorso che abbiamo fatto nelle giovanili ci conosciamo un po’ tutti. C’è una bella energia e siamo orgogliosi di essere qui. Ci aspettano due partite toste, fisiche e da giocare con grande intensità”.

