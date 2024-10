U.21: Irlanda-Norvegia 1-1, per Italia martedì match chiave

agenzia

Agli azzurri basterà un pari per qualificarsi agli Europei

ROMA, 11 OTT – Il primo posto nel Gruppo A di qualificazione all’Europeo Under 21 si deciderà a Trieste. A Cork, tra Irlanda e Norvegia è finita 1-1, con vantaggio irlandese di Roughan e pareggio di Schjelderup al 93′: un risultato, questo, che porta gli irlandesi a quota 18 punti, tre in meno della squadra azzurra di Carmine Nunziata, comunque artefice del suo destino. Dopo il 2-2 dell’andata, nel match di martedì prossimo (ore 18.30) allo stadio ‘Nereo Rocco’ contro i verdi, all’Italia basterà comunque non perdere per conquistare un posto a Slovacchia 2025.

