U.21: Nunziata, ‘rammarico per il risultato

agenzia

'Dobbiamo migliorare sempre ma questo gruppo è fantastico

ROMA, 15 NOV – “C’è rammarico per il risultato ma devo dire che la partita è stata aperta. Per lunghi tratti siamo stati padroni del campo. Ma la Francia ha qualità e tecnica e sapevamo che in alcuni momenti ci sarebbe stato da soffrire”: così il tecnico della Nazionale Under 21, Carmine Nunziata, commenta il pareggio contro i parietà della Francia nell’amichevole di Empoli. “Devo fare i complimenti ai ragazzi – ha aggiunto – avere avuto il pallino del gioco come abbiamo fatto a lungo durante questa partita ci dà grande fiducia per il futuro. Chiedevo continuità ai ragazzi: dobbiamo cercare di migliorare sempre ma questo è un gruppo fantastico, che è motivato a fare bene”.

