U.21: Pirola, è ora di coronare un lungo percorso

agenzia

Capitano azzurrini è all'Olympiacos, lì si pensa solo a vincere

ROMA, 09 OTT – Da Atene a Bratislava, il capitano dell’Italia U21 Lorenzo Pirola ha in testa chiaro il suo tracciato stagionale, dai successi con la sua nuova squadra, l’Olympiacos Pireo, alla finale di Euro 2025 in Slovacchia. “Sto vivendo una grande esperienza, in una grande città e con tifosi per cui esiste solo la vittoria – racconta il difensore brianzolo dal ritiro degli Azzurrini a Tirrenia -, mentre al terzo biennio in Under 21, spero di coronare un lungo percorso”. Con i compagni, il 22enne brianzolo sta preparando la decisiva partita di martedì prossimo a Trieste contro l’Irlanda. “Sappiamo che in caso di vittoria della Norvegia in Irlanda la qualificazione alla fase finale arriverebbe già venerdì – spiega il giocatore – ma abbiamo il dovere di rimanere concentrati e di scendere in campo comunque per la vittoria”. Quanto alla scelta di trasferirsi in Grecia, Pirola dice di “aver accettato l’offerta perchè colpito dal progetto. La squadra è forte, i giocatori sono forti, e nelle prime settimane di raduno ho anche fatto molta fatica – afferma -. Nel 2025 il club festeggerà i suoi 100 anni, si gioca per vincere il campionato, c’è l’Europa League, lo scorso anno hanno vinto la Conference: il livello è altissimo e l’unico pensiero è rivolto alla vittoria”

