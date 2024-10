U21: l’azzurro Baldanzi, pensiamo solo alla vittoria

agenzia

Martedì la sfida all'Irlanda per qualificarsi a Slovacchia 2025

ROMA, 13 OTT – “Potevamo festeggiare in anticipo la qualificazione, ma potremo farlo lo stesso martedì con una vittoria. Tutto dipenderà da noi”. Così l’azzurro Tommaso Baldanzi parla in un’intervista (in onda stasera alla Domenica Sportiva su Rai 2) a due giorni dalla partita della nazionale under 21 a Trieste contro l’Irlanda, decisiva per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo Under 21. La festa sarebbe potuta arrivare già venerdì scorso, ma il pareggio tra Irlanda e Norvegia ha dato alla prima la possibilità di giocarsi la partita con l’Italia con la chance di agganciare il primo posto nel Gruppo A in caso di vittoria, visto il 2-2 di Cork nella gara di andata. Per evitare qualsiasi calcolo legato alle tre migliori seconde che si qualificheranno direttamente a Slovacchia 2025 senza passare per i play off, la squadra di Carmine Nunziata ha bisogno di almeno un punto. Conclusa la preparazione a Tirrenia, l’Italia si è trasferita a Trieste, dove martedì alle 18.30 si giocherà il match.

