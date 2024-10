U21: Nunziata convoca Raimondo del Venezia

agenzia

Niente raduno a Tirrenia per il genoano Miretti, indisponibile

ROMA, 07 OTT – Il tecnico dell’Italia Under, Carmine Nunziata, ha convocato l’attaccante del Venezia Antonio Raimondo per il raduno al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia in vista della partita di qualificazione a Euro 2025 contro l’Irlanda, in programma il 15 ottobre a Trieste. Tra i convocati non ha potuto rispondere alla chiamata il centrocampista del Genoa Fabio Miretti, ancora alla prese col recupero dopo il problema muscolare di qualche tempo fa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA