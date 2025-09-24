Uci, mondiali strada e pista di ciclismo 2031 al Trentino

agenzia

E' emerso oggi a Kigali dal Direttivo, sarà edizione unica

ROMA, 24 SET – Il supermondiale di ciclismo del 2031, strada e pista insieme, sta per essere assegnato al Trentino. Lo apprende l’ANSA da fonti del ciclismo internazionale. Oggi a Kigali, in Ruanda, si e’ svolta la riunione del direttivo Uci, la federazione internazionale, da dove è trapelata la scelta. Per la parte su pista la candidatura del Trentino si avvarrà del velodromo di Spresiano, in Veneto (provincia di Treviso), la cui costruzione e’ in via di completamento.

