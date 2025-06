Udinese: Bijol ceduto al Leeds

agenzia

Il difensore sloveno dopo 3 anni in Friuli va in Premier League

UDINE, 23 GIU – L’Udinese ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del difensore Jaka Bijol, al Leeds United, in Premier League. Il centrale, 26 anni, lascia il club friulano dopo tre stagioni e 95 presenze condite da cinque gol. “In questo periodo – si legge nella nota della società friulana – si è consacrato come uno dei migliori difensori del panorama italiano ed europeo diventando anche un cardine della nazionale slovena”. “A Jaka il ringraziamento per la professionalità e la dedizione ai nostri colori sempre dimostrate – si conclude l’annuncio dei bianconeri – e un grande in bocca al lupo per l’avventura in Premier League”. Secondo quanto è filtrato in ambienti di calciomercato, la cifra che gli inglesi pagheranno è di poco superiore ai 20 milioni di euro.

