Udinese: capitan Thauvin passa al Lens

agenzia

Dura reazione dei tifosi, sctiscione contro il francese

UDINE, 08 AGO – Udinese calcio ha annunciato di aver ceduto Florian Thauvin al Lens, in Ligue 1. L’attaccante francese lascia il Friuli dopo 73 presenze complessive con 15 gol. “Florian lascia il club dopo 2 stagioni e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo e alle porte della nazionale – si legge nella nota della società bianconera -, ritrovandosi pienamente grazie all’ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione. Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso. Merci Flo”. Meno elegante il commiato dei tifosi che hanno appeso uno striscione polemico nei pressi dello stadio Friuli nel quale accusano Thauvin di aver tradito la fiducia, avendo appena prolungato il contratto di un anno e rivestendo il ruolo di capitano. In Friuli c’è preoccupazione anche per l’indebolimento complessivo della squadra, che ha perso Bijol, Lucca e Thauvin (con Sanchez che è separato in casa da un mese e non si è mai allenato), e con Solet che ha recentemente manifestato l’intenzione di seguire l’esempio dei compagni più illustri.

