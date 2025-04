Udinese: col Toro rientra Davis ma resta dubbio Thauvin

agenzia

I bianconeri a Torino vogliono fermare l'emorragia di sconfitte

UDINE, 17 APR – Fermare l’emorragia di sconfitte. E’ questo l’imperativo per l’Udinese nel match dell’ora di pranzo di Pasquetta a Torino. Non sarà la classica gita fuori porta, assicura la società bianconera, che dopo il ko con il Milan (il quarto consecutivo in Serie A, in cui ha raccolto un punto in cinque giornate) ha addirittura accarezzato l’idea di un ritiro anticipato, per dare un segnale alla squadra sul fatto che non si vuole chiudere la stagione mestamente. Dal campo di allenamento giungono buone notizie su Davis, ormai sulla via del pieno recupero. Potrà rappresentare una valida alternativa, a partita in corso, a Lucca, ultimamente bomber dalle polveri bagnate. Ancora in dubbio il recupero di Thauvin dalla fascite plantare: da quando è fuori, i compagni non hanno più racimolato un solo punto. Possibili novità anche in fascia, con Modesto che si candida a una maglia da titolare. Dopo la prestazione horror con il Milan, probabile un turno di riposo dietro per Kristensen: Kabasele e Giannetti le alternative.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA