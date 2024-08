Udinese: dall’Anversa arriva Ekkelenkamp

agenzia

Il centrocampista olandese ha firmato un quinquennale

UDINE, 06 AGO – Jurgen Ekkelenkamp, olandese, 25 anni, è un nuovo giocatore dell’Udinese: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. E’ stato acquistato, a titolo definitivo, dall’Anversa, come annunciato in serata dal club friulano. Nato a Zeist nel 2000, è di scuola Ajax ed è stato inserito nel 2019 dalla Uefa nella lista dei top 50 talenti emergenti del calcio europeo. Il debutto con la prima squadra dei lancieri risale alla stagione 2017/18 e con l’Ajax vince 2 campionati, una supercoppa e 2 coppe nazionali. Nel 2021 passa in Bundesliga all’Hertha Berlino, poi si trasferisce all’Anversa dove gioca nelle ultime due stagioni, contribuendo al double della sua squadra che vince campionato e coppa nazionale.

