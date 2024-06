Udinese: Deulofeu non farà parte della rosa 2024/2025

agenzia

Decisione concordata con il club, che garantirà supporto

UDINE, 26 GIU – “Desidero informarvi anticipatamente che non farò parte della rosa dell’Udinese Calcio all’inizio della stagione 2024/2025. È una decisione consensuale che abbiamo preso insieme alla società, per poter continuare a dedicarmi al mio recupero nel miglior modo possibile”. Lo hanno reso noto, sui social, Gerard Deulofeu e l’Udinese. “Insieme abbiamo deciso che, quando nei prossimi mesi sarò guarito al 100%, sarà il momento di tornare a far parte della squadra – prosegue l’annuncio che il calciatore ha postato su Instagram -. Questo non significa che non continuerò a stargli vicino, a sostenere i miei compagni e a lavorare, con il sostegno della società, per il mio recupero, sempre con l’obiettivo di giocare ancora nel nostro stadio, con i nostri tifosi”.

