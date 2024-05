Udinese-Empoli 1-1 nello scontro salvezza, verdetti rinviati

agenzia

Un rigore per parte: a Niang risponde Samardzic al 104'

ROMA, 19 MAG – Finisce 1-1 dopo oltre 100 minuti di gioco la sfida salvezza tra Udinese e Empoli. Un rigore per parte entrambi in un finale di partita piuttosto concitato: a Niang (90′) che aveva fatto esultare la squadra di Nicola, risponde Samardzic che, sempre dal dischetto al 104′, con i tempi di recupero che si sono dilatati ben oltre i 5′ assegnati, tiene ancora aperta la lotta salvezza. La squadra di Cannavaro con il punto guadagnato in extremis sale a 34, uno in più dei toscani. Con il Sassuolo retrocesso, l’ultima retrocessa verrà stabilita dalla giornata conclusiva del campionato, con l’Udinese che andrà a Frosinone e l’Empoli che ospita la Roma.

