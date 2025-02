Udinese: Lucca si scusa sui social citando Lucio Corsi

agenzia

"Volevo essere un duro però, da solo, non sono nessuno"

UDINE, 22 FEB – “Volevo essere un duro però, da solo, non sono nessuno”. La citazione di Lucio Corsi sono il cuore del post social di Lorenzo Lucca che si scusa con i compagni di squadra dell’Udinese e i tifosi dopo il fattaccio del rigore ‘sottratto’ a capitan Thauvin nella vittoriosa trasferta di Lecce di ieri. A corredo della citazione, un’immagine della squadra unita, esattamente ciò che ha chiesto mister Runjaic dopo la gara. Per l’attaccante, salito in doppia cifra proprio con il penalty realizzato a Lecce, la citazione che richiama all’unità di squadra non servirà a scongiurare la multa del club, che arriverà puntuale dopo il chiarimento fissato a inizio della prossima settimana.

