Udinese: Nani, con Sanchez soluzione condivisa

Collavino, trattative passaggio proprietà possono essere lunghe

UDINE, 24 LUG – “Con Sanchez c’è un rapporto straordinario e la questione sarà risolta direttamente da Gino Pozzo: non ci saranno mai problemi, con così tanta cordialità”. Lo ha detto il direttore tecnico dell’Udinese, Gianluca Nani, nel corso del media day dal ritiro di Lienz, parlando del futuro del Nino Maravilla che non ha raggiunto i compagni in Austria. Quanto alle trattative per il passaggio di proprietà, il direttore generale Franco Collavino ha specificato “che una società florida come l’Udinese è sempre appetibile e le contrattazioni di questo tipo spesso conoscono alti e bassi e hanno bisogno del loro tempo. Una questione che non riguarda la squadra, concentrata solo sull’inizio della Coppa Italia e del campionato”.

