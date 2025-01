Udinese, per la porta arriva Selvik

agenzia

Il nazionale norvegese era svincolato dall'Haugesund

UDINE, 10 GEN – È un nazionale norvegese il nuovo portiere dell’Udinese, che va a completare il reparto degli estremi difensori, dopo l’infortunio al tedesco-nigeriano Okoye: si tratta di Egil Selvik. Lo ha ufficializzato in una nota il Club friulano. Arriva in Friuli dopo aver giocato nell’ultima annata in patria con la maglia dell’Haugesund. Classe 1997, alto 191 centimetri, Selvik si forma calcisticamente nella squadra della sua città natale Sandnes con cui gioca fino al 2018 quando si trasferisce al Nest Sotra, seconda divisione norvegese con cui, in un anno, disputa 32 partite. L’anno seguente passa all’Odd con la cui seconda squadra gioca 20 partite, esordendo in coppa di Norvegia con la prima squadra. Nel 2021 si trasferisce all’Haugesund con cui trova la definitiva consacrazione giocando, in 4 anni, 120 partite tra campionato e coppa e conquistandosi la nazionale maggiore della Norvegia di cui è tutt’ora parte. Sono infatti 4 le presenze con la formazione di Haaland, con il debutto compiuto nel settembre 2023 in amichevole contro la Giordania. Nelle ultime due gare della finestra di novembre si è conquistato il posto da titolare, con ottime prestazioni.

