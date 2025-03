Udinese: Runjaic, a Milano senza Thauvin e Sanchez

agenzia

Dubbio Solet che ha rimediato un acciacco con il Verona

UDINE, 28 MAR – “Sanchez si è infortunato e resterà fuori a lungo e Thauvin ha bisogno di ancora un pochettino di tempo: durante la settimana ha provato a correre, per unirsi progressivamente con la squadra. La situazione sembra buona, ma abbiamo deciso di trattare ancora il suo infortunio. Spero torni la prossima settimana”. Lo ha annunciato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando la sfida di domenica sera con l’Inter a San Siro. “C’è stata la pausa per le nazionali – ha aggiunto – una parte della squadra si è goduta questo periodo, mentre un’altra era via. Il lavoro è stato un po’ più tranquillo, ma abbiamo fatto molto anche se non erano tutti presenti. Affrontiamo l’Inter che è prima in classifica, domani ci sarà la prima seduta con tutti i giocatori, visto che Zemura è appena tornato”. In realtà, c’è anche un dubbio legato a Solet: “La settimana scorsa, dopo il Verona, non si è allenato: ha avuto un piccolo acciacco, è rientrato in questi giorni e speriamo che possa giocare. Ha dato un contributo nel dare una certa solidità alla nostra difesa. Lui e Bijol sono due buoni giocatori, Oumar vuole giocare ad altissimi livelli, sta facendo bene e può anche migliorare. Vogliamo che mantenga questo livello migliorando certi aspetti e non è troppo lontano dall’obiettivo di giocare in una grande. Adesso, però, bisogna pensare alla prossima partita e speriamo che non subisca altri infortuni, visto che lo abbiamo preservato una settimana. Da ieri si è allenato con il gruppo e, quindi, dovrebbe essere della gara, visto che c’è ancora un allenamento”. Circa gli avversari, il tecnico tedesco ha osservato che “giocano molto bene quando hanno il pallone, una squadra con esperienza, sanno come vogliono giocare. Ci prepareremo, il Verona appartiene al passato. Non siamo stati abbastanza creativi nel possesso palla, non abbiamo conquistato molti corner, abbiamo analizzato la gara e sappiamo cosa dobbiamo migliorare. L’Inter avrà più possesso palla, il nostro obiettivo è dargli filo da torcere senza commettere ingenuità. Abbiamo mostrato alla squadra i gol presi nelle ultime gare contro l’Inter: sono arrivati per ingenuità. Vogliamo arrivare alla gara di domenica con entusiasmo, ma anche con il giusto realismo. Vogliamo giocare senza pressioni, con una buona prestazione a livello di squadra”. Per quanto riguarda i sostituti di Thauvin e Sanchez, Runjaic ha assicurato di avere più soluzioni: “Ci sono delle idee, lasciatevi sorprendere da come giocheremo. Davis non ha i 90′ nelle gambe e vedrò se convocare Brenner”.

